عراقجي من روسيا: زيارتي فرصة للتنسيق لما بعد الحرب

ووصل عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرغ، صباح الاثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية لبحث عدة ملفات مع الجانب الروسي.وتابع: "إنها فرصة جيدة لنا للتشاور مع أصدقائنا الروس حول التطورات التي حدثت فيما يتعلق بالحرب خلال هذه الفترة وما يحدث حالياً".واضاف عراقجي إن النهج الأميركي هو الذي "تسبب في تأخير المفاوضات" التي كان مخططاً لها في إسلام آباد.