رسالة من المرشد الايراني الى الرئيس الروسي

ونقلت وكالة أنباء ريا الرسمية عن قوله إن تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني ما وصفه "بالفترة العصيبة"، وأن يسود السلام.وأضاف أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمصلحة ودول المنطقة الأخرى.وقال بوتين، إنه تلقى رسالة من الزعيم الأعلى الإيراني، طالبًا من عراقجي نقل أطيب تمنياته له بالصحة والعافية.