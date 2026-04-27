بسبب ازمة ايران.. البنزين يواصل الارتفاع في امريكا

وأظهرت بيانات للسيارات أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 7 سنتات للغالون خلال أسبوع، فيما بلغ متوسط سعر البنزين من الفئة العادية نحو 4.11 دولار للغالون (ما يعادل 3.8 لتر)، بزيادة 1.2 سنت خلال يوم واحد و6.9 سنت على أساس أسبوعي.في المقابل، شهد البنزين الممتاز ارتفاعاً طفيفاً، إذ زاد بمقدار 0.04 سنت فقط خلال يوم، ليصل إلى 4.97 دولار للغالون، مقارنة بـ4.91 دولار قبل أسبوع.وتصدرت قائمة الولايات الأعلى سعراً، حيث بلغ سعر الغالون نحو 5.95 دولار، تلتها ولايات وهاواي، إضافة إلى أوريغون ونيفادا التي انضمت مؤخراً إلى قائمة الولايات التي يتجاوز فيها السعر 5 دولارات للغالون.في المقابل، سجلت أوكلاهوما أدنى أسعار الوقود، عند نحو 3.5 دولار للغالون.ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز في العالم، ما أدى إلى تعطل نسبي في حركة الإمدادات وانعكس بدوره على أسعار الوقود والسلع الصناعية على المستوى العالمي.