موسكو بشأن محادثات بوتين مع عراقجي: كانت مثمرة

وكان الرئيس قد التقى بوزير الخارجية الإيراني ، الذي وصل إلى سانت بطرسبرغ اليوم الاثنين، في إطار جولة عراقجي الإقليمية التي شملت وباكستان وروسيا.وردا على سؤال الصحفيين حول كيفية سير المحادثات، أجاب بإيجاز: "مثمرة".وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسيرا، حيث تتواصل الحرب على التي تشنها وإسرائيل منذ 28 فبراير الماضي. وكان عراقجي قد أجرى قبل أيام مشاورات في مسقط وإسلام آباد، ركزت على بحث التطورات الإقليمية وسبل إنهاء الحرب.وكانت إيران قد أكدت على لسان مساعد الرئيس الإيراني سقاب أصفهاني أنها سترد على أي عدوان يمس بنيتها التحتية، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.