بينهم عرب.. مصرع 38 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
البيت الأبيض يعيد النظر في بروتوكولات الأمن بعد محاولة اغتيال ترامب
دوليات
2026-04-27 | 16:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
227 شوهد
أعلنت
الإدارة الأميركية
، الإثنين، أن
البيت الأبيض
يعيد النظر في بروتوكولات الأمن هذا الأسبوع عقب واقعة إطلاق النار التي حدثت يوم السبت في أحد فنادق
واشنطن
حيث كان
الرئيس دونالد ترامب
وكبار المسؤولين يحضرون حفل عشاء.
وحدثت هذه الواقعة الأمنية الكبيرة الثالثة التي تستهدف
ترامب
في أقل من عامين في وقت يستعد فيه لفصل صيفي حافل بالفعاليات العامة البارزة، مما يضع جهاز
الخدمة السرية
تحت الاختبار في لحظة تشهد توترا سياسيا وعالميا شديدا.
وقالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولاين ليفيت للصحفيين، إن سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض، ستعقد اجتماعا مع قادة جهاز الخدمة السرية الأميركية ووزارة الأمن الداخلي لمناقشة العمليات الأمنية للفعاليات الكبرى التي يشارك فيها ترامب، مضيفة أن التغييرات الأمنية قيد الدراسة.
وأضافت ليفيت: "نبحث دائما عن طرق لتحسين الأمن. أعتقد أن مجرد الجلوس هنا والقول إن كل شيء مثالي طوال الوقت ليس طريقة جيدة للعمل".
وذكرت أيضا أن المسؤولين سيبحثون ما إذا كان ينبغي للرئيس ونائبه جي دي فانس حضور الفعاليات نفسها، مضيفة أن محادثات حول تسلسل خلافة الرئيس جرت قبل حفل عشاء
رابطة مراسلي البيت الأبيض
يوم السبت.
وجرى اتهام الرجل الذي تقول السلطات الأميركية إنه حاول اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بأسلحة وسكاكين، بمحاولة اغتيال ترامب.
ومثل الرجل أمام المحكمة الاثنين، لمواجهة اتهامات فيما يتعلق بالمواجهة الفوضوية التي أدت إلى إطلاق أعيرة نارية، وإجلاء ترامب من المسرح واختباء الضيوف للاحتماء تحت طاولاتهم.
وتم احتجاز كول توماس ألين بعد إطلاق النار مساء السبت وتم توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في
واشنطن
.
وتقول السلطات إن ضابطا يرتدي سترة مقاومة للرصاص أصيب برصاصة في السترة، لكن من المتوقع أن يتعافى، وتمّ اتهام الرجل بنقل سلاح ناري وذخيرة بين الولايات وإطلاق سلاح ناري أثناء جريمة عنيفة.
مقالات ذات صلة
استنفار أمني في واشنطن بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض
07:19 | 2026-04-05
رئيس منظمة UFC يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال ترامب
01:16 | 2026-04-26
ترامب يتلقى الرسائل من زعماء وقادة العالم بعد محاولة اغتياله
07:59 | 2026-04-26
ترامب في اول تعليق بعد محاولة اغتياله: أنا المستهدف ولا علاقة لإيران
00:19 | 2026-04-26
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لقيامها بنشر محتوى مخالف للحياء..شمول "رنا احمد" باجراءات المحتوى الهابط
محليات
45.78%
07:49 | 2026-04-26
لقيامها بنشر محتوى مخالف للحياء..شمول "رنا احمد" باجراءات المحتوى الهابط
07:49 | 2026-04-26
العملة الخضراء تنخفض في العراق
اقتصاد
23.62%
09:26 | 2026-04-26
العملة الخضراء تنخفض في العراق
09:26 | 2026-04-26
"فيفا" يفاجئ المنتخبات المشاركة بكأس العالم
رياضة
15.77%
11:36 | 2026-04-26
"فيفا" يفاجئ المنتخبات المشاركة بكأس العالم
11:36 | 2026-04-26
مصادر: واشنطن وجهت رسالة شديدة اللهجة للإطار التنسيقي العراقي
سياسة
14.83%
07:56 | 2026-04-27
مصادر: واشنطن وجهت رسالة شديدة اللهجة للإطار التنسيقي العراقي
07:56 | 2026-04-27
المزيد
اخترنا لك
بينهم عرب.. مصرع 38 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
18:25 | 2026-04-27
موسكو: قد نقدم لواشنطن أفكارنا بعد لقاء بوتين مع عراقجي
17:05 | 2026-04-27
كشف تفاصيل عرض إيران الجديد من ثلاث مراحل
16:12 | 2026-04-27
واشنطن: ستتخذ كل الإجراءات لمواجهة أنشطة إيران في العراق
15:43 | 2026-04-27
البيت الأبيض: ترامب اطلع على مقترحات إيرانية بشأن مضيق هرمز
13:25 | 2026-04-27
موسكو بشأن محادثات بوتين مع عراقجي: كانت مثمرة
13:10 | 2026-04-27
