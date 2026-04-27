بينهم عرب.. مصرع 38 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

وأوضح بيان رسمي صادر عن أن "تشكيلا عصابيا متخصصا في تهريب البشر أرسل مجموعة من المهاجرين على متن قارب غير آمن، مما أدى إلى غرقه قبل الوصول إلى وجهته"، مشيرا إلى أن الضحايا من جنسيات سودانية ومصرية وإثيوبية.وأفاد البيان بأن وكيل النيابة في نيابة طبرق الابتدائية أجرى تحقيقا موسعا أسفر عن تحديد المتورطين في تنسيق عملية التهريب، وضبط مبلغ 300 ألف دينار ليبي متحصلة من هذه العملية الإجرامية، كما تم تحديد المسؤولين عن تدفقات مالية غير مشروعة عبر هياكل مالية غير مرخصة.وأمر المحقق بضبط أفراد التشكيل العصابي وإحضارهم ليمثلوا أمام النيابة، فيما يجري العمل حاليا على إجراءات التعرف على هويات الضحايا وإبلاغ ذويهم.يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة مآسي الهجرة غير التي تودي بحياة المئات سنوياً في مياه البحر المتوسط، وسط تحذيرات متكررة من السلطات والمنظمات الدولية من مخاطر استخدام قوارب غير صالحة للإبحار واستغلال عصابات التهريب للمهاجرين.