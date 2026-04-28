اعتقال خليفة زعيم أحد أعنف التنظيمات الإرهابية

وأُلقي القبض على أودياس فلوريس سيلفا، المعروف بلقب "إل خاردينيرو" (البستاني)، والذي كان ينظر إليه كخليفة محتمل للزعيم الراحل،، أمس الاثنين فيما كانت قد رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.وقال مسؤولون مكسيكيون إن للكارتل اعتقل أثناء اختبائه في خندق على جانب الطريق قرب منطقة "إل ميرادور" في ولاية ناياريت، دون وقوع قتلى أو إصابات خلال العملية.وكان فلوريس سيلفا يعد محتملا لنيميسيو أوسيجويرا سيرفانتيس، المعروف بلقب "إل مينتشو"، الذي قُتل في عملية عسكرية كبيرة في فبراير. وأدى مقتله إلى موجة عنف واسعة من قبل عناصر الكارتل، شملت هجمات على شركات وإحراق مركبات وإغلاق طرق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا، بينهم 25 عنصرا من .