تحت غطاء المسيرات .. رتل كبير من القوات الإسرائيلية يتوغل في الأراضي السورية

وأفادت مصادر أهلية في درعا بأن "قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة مؤلفة من أكثر من 20 آلية غطى تحركاتها في الجو عدد كبير من المسيرات انطلقت من ثكنة "الجزيرة" التي استقر فيها الجيش الإسرائيلي منذ أواخر عام 2024".وأشارت المصادر إلى أن التوغل الإسرائيلي الكثيف حصل داخل شوارع قرية معرية في منطقة حوض بريف درعا الغربي الأمر الذي خلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المدنيين دون ورود معلومات عن عمليات مقاومة من قبل الأهالي أو اعتقال لأحد منهم فيما لم تتضح معالم الهدف العسكري الإسرائيلي من هذا التوغل بهذا العدد الكبير من الجنود والاليات.وكانت مصادرنا قد وثقت في 25 نيسان الجاري توغل دوريات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي حيث عبر الجنود الإسرائيليون الحدود وصولا إلى المنطقة الواصلة بين قريتي "جملة" و"صيصون" تحت وابل من عشرات القنابل المضيئة التي غطت سماء الشريط الحدودي ومهدت للتحركات العسكرية الإسرائيلية.