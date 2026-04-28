إيرانيون ينشرون أسماء 2379 جنديا أمريكيا كأهداف للصواريخ والمسيرات

ونشرت المجموعة الإيرانية بيانات هؤلاء الجنود من قوات مشاة المتمركزة في المنطقة واصفة هذا الإجراء بأنه "قطرة من محيط قدراتها".وأشارت في البيان إلى أن "هذا النشر هو تحذير صغير" واستعراض لتفوقها الاستخباراتي.وأضافت "حنظلة" في بيانها: "إن الأمن الذي يتباهى به القادة الأمريكيون ليس سوى وهم، فحنظلة لم تسجل فقط أسماء وهوية عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين في المنطقة، بل تمتلك معلومات دقيقة عن عائلاتهم، وعناوين منازلهم، وقواعدهم، ومسارات تحركاتهم اليومية، وعادات شرائهم، وحتى تفاصيل أنشطتهم الليلية."وأعلنت المجموعة: "عندما تأتي الساعة الصفر، فإن مرتكبي جرائم ميناب وغزة ليسوا فقط، بل كل معتد يعيش في وهم الحصانة، سيكون هدفا لصواريخ وطائرات شاهد المسيّرة".