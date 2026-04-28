سي إن إن: باكستان قد تتلقى مقترحًا معدلًا من إيران لإنهاء الحرب

ونقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة، بأنه "من المتوقع أن يتلقى الوسطاء في باكستان اقتراحًا منقحًا منفي الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي إلى أنه لن يقبل النسخة السابقة".وأشارت بأن " كان من المقرر أن يعود إلى ، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة لروسيا".من جانبه، أشار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "لن يقبل نسخة من الاقتراح الإيراني الذي تم تقديمه خلال نهاية الأسبوع، والذي دعا إلى إنهاء الحرب أولًا وتسوية القضايا الأكثر تعقيدًا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في مرحلة لاحقة".وبين ترامب أن "إيران أبلغت أنها "في حالة انهيار، وأصر على أن طهران تريد فتح بينما تحاول معرفة قيادتها".