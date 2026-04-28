البيان الختامي للقمة الخليجية في جدة.. حديث عن فقدان الثقة بإيران

اختتم قادة دول ، ورؤساء الوفود، في جدة، قمة خليجية استثنائية برئاسة ولي السعودي، في خضم الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وتداعيات الحرب الأميركية ضد .

وناقشت القمة القضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية بين وواشنطن، تراعي مصالح دول المجلس، بما يعزز أمنها واستقرارها.

وصدر بيان خليجي مساء اليوم تضمن أبرز نتائج القمة إذ حملت تأكيد دول المجلس بأن "الاعتداءات الإيرانية الغادرة أدت إلى فقدان الثقة الخليجية بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران بالمبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة ، بجانب تشديد القادة على أهمية تكثيف التكامل الخليجي العسكري، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية".



في سياق متصل، ذكر البيان الخليجي أن قادة دول المجلس بحثوا الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، و"اعتداءات السافرة"، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول المجلس، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.



وكان ولي السعودي، أعرب عن شكره لقادة دول ، على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور، ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.