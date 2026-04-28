ترامب يهاجم ميرتس بشأن موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي

ووصف هذا الموقف المحتمل بأنه وصمة عار تؤدي إلى احتجاز العالم بأسره كـ"رهينة"، وذلك في تصعيد لاذع للخلافات حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني.وكتب الرئيس الأمريكي في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء: "يرى مستشار ، ، أنه لا بأس في أن تمتلك سلاحا نوويا. إنه لا يعرف عمن يتحدث! فإذا امتلكت إيران سلاحا نوويا، فسيصبح العالم بأسره رهينة".يأتي هذا الهجوم بعد أيام من تصريحات لميرتس، قال فيها إنه يشعر بـ"خيبة أمل" من تصرفات وإسرائيل تجاه إيران، وانتقد افتقار لاستراتيجية واضحة في الحرب مع إيران.وادعى ترامب أنه يقوم بـ"ما كان ينبغي على الآخرين القيام به منذ زمن طويل"، قائلا: "إنني أقوم الآن تجاه إيران بما كان ينبغي على دول أخرى، أو رؤساء آخرين، أن يفعلوه منذ وقت طويل".