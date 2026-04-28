واشنطن توجه اتهامات لمدير سابق بزعم تهديده حياة ترامب

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، كلف فريق من المحلفين في لولاية الشمالية بالإجماع بملاحقة كومي قضائيا، حيث تتركز التهم حول صورة نشرها في مايو 2025 للأصداف البحرية التي شكلت على الرمال الأرقام "8647"، وكتب عليها تعليقا: "تشكيل غريب من الأصداف في أثناء نزهتي على الشاطئ".

وفي السياق، اتهم الرئيس ومساعدون سابقون في كومي باستخدام "86" (وهو مصطلح عامي يعني "التخلص من" أو "طرد") إلى جانب الرقم "47" (في إشارة إلى ترامب باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة)، كإشارة مشفرة تدعو لاغتيال الرئيس.



واجه كومي انتقادات حادة فور نشر الصورة في مايو 2025، حيث طالبت مسؤولة السابقة تولسي غابارد بسجنه، وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نوم أن جهاز سيحقق في الحادثة، وخضع كومي لاحقا لاستجواب من قبل عملاء الخدمة السرية في أثناء تواجده في عائلية.



من جانبه، دافع كومي عن نفسه بعد أيام من الجدل، حيث حذف الصورة وكتب في منشور متابعة: "افترضت أن الأصداف كانت تحمل رسالة سياسية.. لم أكن أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر ببالي ذلك أبدا، وأنا أعارض العنف بكافة أشكاله".