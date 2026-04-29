تبادل للإهانات بين مسؤولة ديمقراطية ومساعد ترامب

وبدأت كوهين الهجوم بانتقاد شبكة CNN لإجراء مقابلة مع تريشيا ماكلوغلين، واصفة إياها بأنها "أكثر المتحدثات الرسميات تضليلا وكذبا" خلال 15 عاما من عملها في المجال، متسائلة عما يمكن أن تضيفه المقابلة لفهم المشاهدين.ورد شوينغ بعنف، متهما كوهين بـ"الغيرة" لأنها "لن تستضاف على التلفزيون أبدا"، ووصفها بـ"الفاشلة"، مشيدا في المقابل بماكلوغلين باعتبارها "واحدة من أفضل المتحدثات والإعلاميات".ولم تتراجع كوهين، بل ردت بتذكير شوينغ بفشله السابق في أداء عمله، زاعمة أن "الجناح الغربي" اضطر للاتصال بهم للتدخل لحماية بسبب عدم قدرته على إنجاز المهمة. فرد شوينغ بنعتها بـ"الحمقاء"، نافياً طلب المساعدة من أي شخص، واصفا إياها بـ"الساذجة".ويأتي هذا التبادل الحاد في سياق التوتر السياسي المتصاعد بين والمعارضة الديمقراطية.