الأمم المتحدة تكشف حجم الضرر العالمي لإغلاق مضيق هرمز على الغذاء والطاقة

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن لوحة بيانات حديثة أطلقتها للتجارة والتنمية (أونكتاد) لتتبع حركة الشحن وأسعار الغذاء والطاقة والأسواق المالية المرتبطة بالقيود المستمرة في المضيق.وأشار دوجاريك إلى أن البيانات أظهرت انخفاضا في عبور السفن المرتبطة بمضيق هرمز بنسبة 95.3% منذ 28 شباط.لا وأضاف أن "أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 6%، بينما ارتفع سعر النفط الخام في أوروبا بنسبة 53% منذ ذلك الحين".وبعد بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على في 28 فبراير، ردت عبر إغلاق فعلي لمضيق هرمز.وأدى هذا الإغلاق إلى اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وبدء إجراءات عاجلة لتجنب نقص الوقود. ويعد إعادة فتح المضيق واحدة من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب.