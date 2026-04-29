كارثة من السماء.. برد بحجم كرة البيسبول يدمر سيارات ويقتل "إيمو"

وانتشرت على منصة "إكس" مشاهد للسيارات المتضررة، حيث تحطمت النوافذ الخلفية لبعضها كليا، وتعرضت النوافذ الأمامية لأضرار بالغة. كما يظهر في أحد مقاطع الفيديو المنشورة أن حجم بعض حبات البرد يُضاهي كرة البيسبول.من جهتها، أعلنت حديقة حيوان عن "أضرار جسيمة" تسبب بها البرد. وجاء في بيان للمؤسسة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها: "تعرضت حديقة حيوان ديكرسون بارك لأضرار جسيمة بسبب البرد.. لم يصب أي من الزوار أو الموظفين. لكن يعرب موظفو عن أسفهم لمقتل حيوان واحد، وهو يبلغ من العمر 21 عاما".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للبيان، فقد أصيب طائر ناندو أيضا نتيجة العاصفة. والحديقة مغلقة حاليا بشكل مؤقت.