استئناف الرحلات الجوية في مطار الخميني بطهران

وحسب ، فقد بدأت الحركة الجوية تدريجيا السبت الماضي برحلات شملت وجهات إقليمية ودولية مثل ، وإسطنبول، ومسقط، والصين، وروسيا.وأكد مدير المطار، استعدادهم لاستقبال المسافرين وشركات الطيران، مشيرا إلى أن النشاط الحالي يقتصر على الشركات المحلية.وتقول إدارة إنها تجري مباحثات مستمرة مع الشركات الأجنبية لإقناعها بالعودة، وإن هذه الشركات ستبدأ قريبا بالعمل في المطار.وتشير الجزيرة إلى أن الرحلات بدأت أيضا في 10 إلى 11 مطارا، بعضها في إطار رحلات داخلية وأخرى خارجية.وتضرر قطاع الإيراني بشكل واسع خلال الحرب، ما أدى إلى تعليق شبه كامل للرحلات الدولية وإعادة توجيه شركات الطيران العالمية لمسارات بديلة.مخاوفووفق ، فقد دُمرت 20 طائرة ولم تعد صالحة للاستعمال. أما البنية التحتية في المطارات فلم تتضرر، وهي جاهزة بنسبة تقارب 95%، بحسب المراسل.وتقلل السلطات الإيرانية من حجم الخسائر، وتقول إن 130 طائرة مدنية ما تزال جاهزة للعمل مع بدء تشغيل المطارات.وتتخوف الشركات الأجنبية من العودة إلى العمل في المطارات الإيرانية في ظل الضبابية التي تكتنف المشهد السياسي والتفاوضي بين وواشنطن.وكانت قد بدأت في 19 من الشهر الحالي إعادة فتح مجالها الجوي بشكل تدريجي على أربع مراحل، تشمل الرحلات العابرة ثم الرحلات الداخلية، وصولا إلى استئناف كامل للمطارات الدولية، وفق ما أعلنته الإيرانية.