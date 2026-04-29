الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
واشنطن توجه اتهامات لمدير سابق بزعم تهديده حياة ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562716-639130620062515609.jpeg
جدل قديم يتجدد حول مايكل جاكسون ومرض البهاق
دوليات
2026-04-29 | 08:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
79 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أثار فيلم عن حياة
مايكل جاكسون
اهتماما متجددا بمرض البهاق، وهو اضطراب جلدي يعتقد أنه ساهم في التغير الملحوظ في لون بشرة المغني الأمريكي الراحل
مايكل
جاكسون
.
كما أعاد فيلم "
مايكل
" إلى الواجهة
جدلا
استمر لسنوات حول احتمال استخدام
جاكسون
مواد لتفتيح الجلد.
ويعد البهاق مرضا مناعيا ذاتيا يفقد فيه الجلد لونه نتيجة تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاج الصبغة (الميلانين)، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء غير منتظمة قد تنتشر في أجزاء مختلفة من الجسم.
ورغم أن المرض غير معد ولا يسبب ألما جسديا، فإنه قد يترك أثرا نفسيا واجتماعيا كبيرا على المصابين به، خصوصا عندما تظهر البقع في مناطق واضحة مثل الوجه واليدين.
ويؤكد الأطباء أن البهاق غالبا ما يُساء فهمه باعتباره مشكلة تجميلية فقط، بينما يمتد تأثيره ليشمل
الصحة
النفسية وجودة الحياة.
وقال الدكتور ديف باتيل، طبيب عام في هيئة
الخدمات الصحية الوطنية
البريطانية، إن كثيرا من المرضى يعانون من انخفاض الثقة بالنفس وتوتر في العلاقات الاجتماعية بسبب تغير مظهر الجلد، مشيرا إلى أن التجربة تختلف من شخص لآخر لكنها قد تكون مؤثرة بعمق.
وفيما يتعلق بحالة
مايكل جاكسون
، انتشرت لسنوات شائعات بأنه استخدم مواد لتفتيح بشرته، إلا أن التقارير الطبية أكدت إصابته بالبهاق، وقد شُخّصت حالته في منتصف الثمانينيات وأعلن عنها لاحقا.
ومع تطور المرض لديه، ظهرت بقع فاتحة على يديه، ما دفعه إلى استخدام قفاز أبيض أصبح جزءا من صورته الشهيرة، ثم امتد فقدان الصبغة لاحقا إلى مناطق أخرى من جسده، بما في ذلك الوجه والصدر. ومع تطور حالته، لجأ إلى استخدام مستحضرات تجميل لتوحيد لون البشرة في بعض المناطق.
وأظهر تشريح جثته عام 2009 وجود البهاق إلى جانب مرض الذئبة، وهو اضطراب مناعي آخر قد يؤثر على الجلد.
ويمكن أن يظهر البهاق في أي عمر، لكنه غالبا ما يبدأ قبل سن الثلاثين. ويصيب جميع الأعراق، لكنه يكون أكثر وضوحا لدى أصحاب البشرة الداكنة.
ويشير الأطباء إلى أن أسباب البهاق ليست محسومة بالكامل، لكنه يرتبط بمزيج من العوامل الوراثية والبيئية مثل التوتر أو المرض أو إصابات الجلد.
ورغم عدم وجود علاج شاف حتى الآن، تتوفر عدة خيارات علاجية مثل الكريمات الموضعية والعلاج الضوئي، مع نتائج متفاوتة.
وفي السنوات الأخيرة، ظهر علاج جديد يسمى "روكسوليتينيب"، وقد تمت الموافقة عليه لبعض المرضى، ويعمل على تهدئة نشاط الجهاز
المناعي
في الجلد، ما قد يساعد على استعادة اللون تدريجيا لدى بعض الحالات، خصوصا في الوجه.
ويؤكد الخبراء أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في فهم المرض وعلاجه، رغم استمرار الحاجة إلى المزيد من الأبحاث والعلاجات الفعّالة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مايكل
بهاق
الخدمات الصحية الوطنية
السومرية نيوز
مايكل جاكسون
سومرية نيوز
السومرية
المناعي
ميلاني
جاكسون
+A
-A
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-29
عشرين
تكليف محفوف بالمخاطر… هل يمتلك الزيدي أدوات الحكم؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-28
عشرين
تكليف محفوف بالمخاطر… هل يمتلك الزيدي أدوات الحكم؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-28
نشرة أخبار السومرية
٢٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-28
نشرة أخبار السومرية
٢٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-28
Live Talk
العلم العراقي يحلّق عالميًا بأبطال المظليين - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-28
Live Talk
العلم العراقي يحلّق عالميًا بأبطال المظليين - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.