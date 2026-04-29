اعتقال أجنبي بحوزته نقود ذهبية مسروقة من متحف فرنسي

وتبلغ القيمة الإجمالية للقطع الأثرية 53 مليون روبل.وجاء في بيان صادرة عن : "تمكنت إدارة الفيدرالية الروسية بالتعاون مع الفيدرالي ووزارة الداخلية من إحباط نشاط مواطن فرنسي قام بسرقة مجموعة من القطع النقدية الذهبية من المتحف الحكومي الفرنسي "سان-ريمي" بقيمة 53 مليون روبل".يُذكر أن المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما اعتزم بيع المسروقات، وهو يعمل موظفا في المتحف الفرنسي. وقد ورد بلاغ عن تعقبه من خلال شرطة . وفي عامي 2023 و2024 كان الفرنسي قد زار وأخفي القطع النقدية في محفظته في أثناء مروره بالجمارك، وكانت ممزوجة بالنقود العادية، ثم كان يبيعها لاحقا لهواة جمع التحف.وفي سياق منفصل، سبق أن سلمت لروسيا المواطن الروسي يامنوف المتهم بالاحتيال الكبير. ففي عام 2021 خدع الرجل الشركة التي كان يعمل بها، مستحوذا على نصف مليون روبل. وكان يقدم عقودا مزيفة، وفواتير فندقية، وتذاكر سفر مدعيا أنه يسافر في مهام عمل إلى جميع أنحاء البلاد، بينما في الحقيقة لم يسافر إلى أي مكان وكان ببساطة يستحوذ على الأموال.