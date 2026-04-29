سوريا ترحب بتكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وقالت الخارجية السورية في بيان: إن "الجمهورية العربية السورية ترحب بتولي رئيس جمهورية مهامه، كما ترحب بتعيين رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة".وأضافت "وتمثل هذه الخطوات محطة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز عمل المؤسسات الوطنية العراقية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات الشعب العراقي الشقيق".وتابعت أن "الجمهورية العربية السورية تؤيد استمرارها في دعم جمهورية العراق، والعمل معها من أجل ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والازدهار في المنطقة".