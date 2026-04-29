ترامب يبحث مع شركات طاقة كبرى تهدئة الأسواق وسط أزمة إيران



بحث الرئيس الأميركي مع مسؤولي شركات طاقة، بينها ، سبل تهدئة أسواق الطاقة في حال استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية.



وتركزت المناقشات على إنتاج النفط الأميركي والعقود الآجلة والشحن والغاز، في ظل اضطرابات السوق بسبب الحرب.



وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم جيه دي فانس وسكوت بيسنت، إلى جانب شخصيات أخرى، في إطار تنسيق حكومي-شركاتي لاحتواء تداعيات الأزمة على الأسواق العالمية.