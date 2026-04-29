أكسيوس: ترامب يرفض عرض إيران

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن " قرر الإبقاء على الحصار البحري المفروض على كخيار أساسي للضغط"، رافضا مقترحا إيرانيا "يقضي بإعادة فتح ورفع الحصار مقابل تأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة".وبحسب التقرير، يرى ترامب أن "الحصار البحري يشكل أداة ضغط "أكثر فاعلية من القصف"، معتبرا أنه يحقق نتائج ملموسة دون الانزلاق إلى حرب واسعة".وأكد في تصريحات للموقع أن إيران "تريد التوصل إلى اتفاق" لرفع الحصار، لكنه شدد على أنه لن يقدم تنازلات ما لم يتضمن أي اتفاق معالجة شاملة لمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".في السياق، نقلت مصادر مطلعة أن أعدت بالفعل خطة لشن ضربات "سريعة وقوية" على أهداف داخل إيران، تشمل بنى تحتية حيوية، بهدف كسر حالة الجمود ودفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر مرونة. إلا أن ترامب، حتى الآن، لم يصدر أوامر بتنفيذ أي عمل عسكري، مفضلا الاستمرار في سياسة الحصار كورقة ضغط رئيسية، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المسار الحالي.وأشار التقرير إلى أن تنظر إلى الحصار باعتباره وسيلة لخنق صادرات النفط الإيرانية، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية على طهران. وذهب ترامب إلى حد التحذير من أن منشآت تخزين النفط وخطوط الأنابيب في إيران "تقترب من الانفجار" نتيجة تعذر التصدير، رغم تشكيك بعض المحللين في دقة هذا التقييم.في المقابل، صعدت طهران من لهجتها، حيث نقلت وسائل إعلام رسمية، بينها PRESS TV، عن مصدر أمني رفيع قوله إن الحصار البحري الأمريكي "سيواجه قريبا بإجراءات عملية وغير مسبوقة". وأكد المصدر أن القوات المسلحة الإيرانية أبدت ضبط النفس لإتاحة المجال أمام الحلول الدبلوماسية، لكنه شدد على أن "للصبر حدودا"، محذراً من رد "قاس ومؤلم" إذا استمر الحصار.