بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية مطولة.. هذه تفاصيلها

وأشار مساعد الرئيس إلى أن أعرب خلال الاتصال عن دعمه الكامل لترامب في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرا، وقال أوشاكوف إن بوتين "أدان الجريمة بشدة"، وأعرب للرئيس الأمريكي عن دعمه بهذا الشأن.وأوضح أوشاكوف أن المحادثة بين الرئيسين تناولت ملفات دولية حساسة، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.وأضاف أوشاكوف: "اعتبر الرئيس الروسي أن قرار بتمديد نظام وقف إطلاق النار بشأن هو قرار صائب، مؤكدا أن تعتبر أن خيار العملية البرية الأمريكية ضد إيران أمر خطير، مؤكدا أن ستواصل اتصالات نشطة مع إيران ودول وإسرائيل والولايات المتحدة.وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الصفقة التي ستضع حدا للنزاع باتت وشيكة، بينما أخبر بوتين ترامب بأن القوات الروسية تمسك بالمبادرة وتضغط على مواقع العدو.وأشار الزعيمان إلى تقييمات متشابهة لسلوك نظام بقيادة ، الذي يسير على خط إطالة أمد النزاع. وودع بوتين وترامب بعضهما البعض بحرارة بعد انتهاء المحادثة الهاتفية.