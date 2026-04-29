ترامب: بوتين لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وعليها الاستسلام

كشف الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن نظيره الروسي لا يريد أن تمتلك سلاحا نوويا، فيما أشار الى أن على الاستسلام.

وقال في كلمة له، "بحثت اليوم في اتصال هاتفي مع الملفين الإيراني والأوكراني، بوتين لا يريد أن تمتلك سلاحا نوويا"، مردفا "بوتين قال إنه يريد أن يساعدني في إنهاء حرب إيران وقلت له يجب أن تنهي حربك في أوكرانيا".

وأضاف "لن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا"، مشيرا الى "تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية ولم يتبق لها سوى عدد قليل من الصواريخ".

ولفت الى أن "159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر"، مضيفا "أكثر من 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها".

وكشف ترامب الى أن "نسبة التضخم في إيران في أعلى مستوياتها، الاقتصاد الإيراني ينهار وعملتهم لا قيمة لها"، مشددا بالقول "ربما تكون إيران قد جلبت معدات عسكرية خفيفة خلال وقف إطلاق النار ونعلم أين تقع ولذا يمكن تدميرها بدقائق"، كاشفا أن "المحادثات مع إيران تجري عبر الهاتف".