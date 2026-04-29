إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن مضيق هرمز

وقالت الخارجية الإيرانية، "نرفض بيان الأمين العام لمجلس التعاون بشأن ونؤكد أن إجراءاتنا دفاع عن النفس".

وأضافت "على حكومات اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع ".

وعقد قادة دول ، ورؤساء الوفود، في جدة، أمس الثلاثاء، قمة خليجية استثنائية برئاسة ولي السعودي، في خضم الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وتداعيات الحرب الأميركية ضد إيران.



وصدر بيان خليجي تضمن أبرز نتائج القمة إذ حملت تأكيد دول المجلس بأن "الاعتداءات الإيرانية الغادرة أدت إلى فقدان الثقة الخليجية بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من بالمبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة ، بجانب تشديد القادة على أهمية تكثيف التكامل الخليجي العسكري، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية".