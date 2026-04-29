في واشنطن.. حديث عن تمويل إضافي للحرب مع إيران

وأوضح هيغسيث خلال جلسات استماع أمام بمجلس النواب، أن الطلب الإضافي، إذا تم تقديمه، "الجزء الأكبر منه لن يكون مخصصا لإيران، بل للذخائر"، مشيرا إلى أن ستطلب من أقل من 25 مليار دولار لمواصلة العملية العسكرية ضد .وقال هيغسيث خلال الجلسة: "في ما يتعلق بإيران، سيكون أقل من 25 مليار دولار. لكن هناك الكثير مما سنطلبه بشكل عام، بما في ذلك تكلفة إعادة ملء الترسانات المستنفدة".وتأتي تصريحات هيغسيث في سياق أوسع تتقدم فيه بطلب ميزانية قياسية للبنتاغون بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهي زيادة بنسبة 50% عن ميزانية العام السابق، وتعد أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب العالمية الثانية.