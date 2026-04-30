العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج
المزيد
الرئيس الأمريكي يغير اسم "مضيق هرمز" إلى "مضيق ترامب"
دوليات
2026-04-30 | 05:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
836 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
في خطوة تعكس ذروة التصعيد بين
واشنطن
وطهران، نشر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
صورة عبر حسابه الرسمي في منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، أظهرت تغيير اسم
مضيق هرمز
الاستراتيجي إلى "مضيق ترامب"، مرفقاً إياها بتهديدات شديدة اللهجة للنظام الإيراني.
"انتهى زمن الرجل
الطيب
"
واستخدم
ترامب
الذكاء الاصطناعي
لنشر صورة أخرى يظهر فيها وهو يحمل سلاحاً، مذيلة بعبارة: "انتهى زمن الرجل الطيب" (No more Mr. Nice Guy). وعلق ترامب على الصورة قائلاً: "
إيران
عاجزة عن تجميع شتاتها، إنهم لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقاً غير نووي.. من الأفضل لهم أن يعودوا لرشدهم قريباً!".
وتأتي هذه التهديدات بعد قيام الرئيس الأمريكي بإلغاء زيارة الوفد التفاوضي لواشنطن التي كانت مقررة إلى العاصمة
الباكستانية
إسلام آباد، مؤكداً أن
واشنطن
"تمسك بكل الأوراق"، وأنه إذا أرادت إيران الحديث، فعليها أن تأتي صاغرة إلى
الولايات المتحدة
.
وكانت
طهران
قد قدمت مقترحاً يتضمن استعدادها لإعادة فتح
مضيق هرمز
مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة الملف النووي. إلا أن هذا العرض قوبل برفض قاطع من ترامب، ومن المتوقع أن يطرح
البيت الأبيض
شروطاً مضادة وأكثر قسوة خلال الأيام القليلة المقبلة.
أدى هذا الانسداد السياسي والعسكري إلى حالة من الاضطراب العنيف في أسواق
الطاقة العالمية
؛ حيث قفزت أسعار النفط بشكل حاد، لتسجل الخام الأمريكي (WTI) ارتفاعاً بنسبة 2.82% ليصل إلى 107.87 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام "
برنت
" بنسبة 3% ليتجاوز حاجز 114.62 دولاراً.
وتفاقمت الأزمة في الأسواق العالمية عقب إعلان
دولة الإمارات العربية المتحدة
انسحابها من منظمة "
أوبك
" (OPEC)، في خطوة مفاجئة زادت من المخاوف الدولية بشأن استقرار إمدادات النفط والغاز في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية.
مقالات ذات صلة
"فارس": عبور 5 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
06:11 | 2026-04-18
ترامب يعلن رفضه "عرضا إيرانيا" لفتح مضيق هرمز
16:11 | 2026-04-23
"رويترز" تكشف رد ترامب على نصيحة باكستان بشأن مضيق هرمز
07:40 | 2026-04-20
ترامب يدعو إيران لإزالة أي ألغام "قد زرعتها" في مضيق هرمز
15:44 | 2026-03-10
الرئيس الأمريكي
يغير اسم "مضيق هرمز" إلى "مضيق ترامب"
دولة الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
الطاقة العالمية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سومرية نيوز
أيار المقبل يختلف عما يشهده العراقيون في السنوات السابقة
03:11 | 2026-04-29
11:38 | 2026-04-29
في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار
11:38 | 2026-04-29
03:52 | 2026-04-29
بعد الارتفاع.. انخفاض في أسعار الدولار بالاسواق العراقية
03:52 | 2026-04-29
06:20 | 2026-04-29
كارثة من السماء.. برد بحجم كرة البيسبول يدمر سيارات ويقتل "إيمو"
06:20 | 2026-04-29
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
اخترنا لك
أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟
09:14 | 2026-04-30
المرشد الايراني: الإدارة الجديدة لهرمز ستجلب الهدوء والفوائد لدول الخليج
08:16 | 2026-04-30
سوريا: لا حاجة لاستيراد القمح هذا العام مع تحسن الإنتاج
07:37 | 2026-04-30
الحرس الثوري الإيراني: أمن الخليج يتحقق بإرادة الدول الإقليمية فقط
07:06 | 2026-04-30
باكستان: نحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع أميركا وإيران
06:35 | 2026-04-30
روبوت برمجي يتخذ قرارًا ذاتيًا ويدمّر بيانات شركة خلال لحظات
06:00 | 2026-04-30
