الرئيس الأمريكي يغير اسم "مضيق هرمز" إلى "مضيق ترامب"

واستخدم لنشر صورة أخرى يظهر فيها وهو يحمل سلاحاً، مذيلة بعبارة: "انتهى زمن الرجل الطيب" (No more Mr. Nice Guy). وعلق ترامب على الصورة قائلاً: " عاجزة عن تجميع شتاتها، إنهم لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقاً غير نووي.. من الأفضل لهم أن يعودوا لرشدهم قريباً!".وتأتي هذه التهديدات بعد قيام الرئيس الأمريكي بإلغاء زيارة الوفد التفاوضي لواشنطن التي كانت مقررة إلى العاصمة إسلام آباد، مؤكداً أن "تمسك بكل الأوراق"، وأنه إذا أرادت إيران الحديث، فعليها أن تأتي صاغرة إلى .وكانت قد قدمت مقترحاً يتضمن استعدادها لإعادة فتح مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة الملف النووي. إلا أن هذا العرض قوبل برفض قاطع من ترامب، ومن المتوقع أن يطرح شروطاً مضادة وأكثر قسوة خلال الأيام القليلة المقبلة.أدى هذا الانسداد السياسي والعسكري إلى حالة من الاضطراب العنيف في أسواق ؛ حيث قفزت أسعار النفط بشكل حاد، لتسجل الخام الأمريكي (WTI) ارتفاعاً بنسبة 2.82% ليصل إلى 107.87 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام " " بنسبة 3% ليتجاوز حاجز 114.62 دولاراً.وتفاقمت الأزمة في الأسواق العالمية عقب إعلان انسحابها من منظمة " " (OPEC)، في خطوة مفاجئة زادت من المخاوف الدولية بشأن استقرار إمدادات النفط والغاز في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية.