إيران تعلن قرب الكشف عن سلاح بحري "مرعب"

وقال القائد البحري الإيراني في تصريح له: "سنعرض بإذن الله في الأيام القريبة جدا قدرات في المجال البحري، وسيرى الأعداء هناك بأم أعينهم ذلك السلاح الذي يرتعبون منه كثيرا"، في إشارة واضحة إلى تطوير ترسانة بحرية نوعية تعزز من قدرات الردع الإيرانية.وتناول المسؤول العسكري الإيراني سلسلة المواجهات البحرية السابقة، مشيرا إلى أن الإيرانية نجحت في تنفيذ 7 عمليات صاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام " أثناء تمركزها في المنطقة، ما اضطرها إلى تعليق عملياتها الجوية لفترة زمنية.وأضاف أن عودة الحاملة إلى منطقة العمليات بعد خضوعها للإصلاحات وتعزيز أسطول المرافقة التابع لها، وزيادة عدد المدمرات المصاحبة، يعني عمليا زيادة في منصاتها الصاروخية، إلا أن ذلك لم يحدث فرقا في فشلها لتحقيق الأهداف المرسومة، وفقا لتصريحاته.