باكستان: نحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع أميركا وإيران

وقال المتحدث باسم الخارجية طاهر أندرابي، في مؤتمر صحفي بإسلام آباد، إن المسؤولين في بلاده يواصلون فتح القنوات للمحادثات بين وطهران، مشددا على التزام باكستان بمسار السلام وتغليب مبادئ الحوار والدبلوماسية في مواجهة ما وصفها بالتحديات الجيوسياسية المعقدة.وأضاف أن أجرى في 19 أبريل/نيسان الجاري محادثات مع الرئيس الإيراني استغرقت 45 دقيقة، بالإضافة إلى مباحثات أخرى مع السلطات في وقطر وسلطنة عُمان.وتابع أن شريف أكد للإيرانيين التزام بلاده بمواصلة جهود الوساطة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، كما تقدم بشكره للمرشد الإيراني مجتبى .وكان شهباز شريف قام مؤخرا بجولة شملت 3 دول محورية، هي والسعودية وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة لعقد جولة ثانية محتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وللبحث عن آفاق جديدة للشراكات الإستراتيجية.وتوسطت باكستان بين وإيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، توجت بعقد جولة أولى من المفاوضات في إسلام آباد، لكن الاتصالات لم تُفضِ حتى الآن إلى عقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين.