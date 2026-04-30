الحرس الثوري الإيراني: أمن الخليج يتحقق بإرادة الدول الإقليمية فقط

وفي بيان له بمناسبة ما يعرف بـ " للخليج الفارسي" قال حرس إن " يقف اليوم عند نقطةتاريخية حساسة، وذلك في ظل الحرب العدوانية الأمريكية - الصهيونية وبلطجة الحاكم الخبيث والشرير والمقامر في ".وأضاف البيان أن "هذه المرحلة تشتد فيها الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدام والتعاون الإقليمي الذكي، أكثر من أي وقت مضى"، موضحا أن "الخليج الفارسي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والطاقة والاتصالات في المنطقة".وشدد على أن "أمنه لا يتحقق إلا من خلال التدبير والحكمة الجمعية والمشاركة الفعالة لدول الخليج الفارسي، دون وجود الأجانب والقوى الاستكبارية والهيمنة".وفي سياق منفصل، قال الأدميرال مقدم، نائب المنسق للقوات البحرية التابع للجيش الإيراني، إن لا تجرؤ على الاقتراب من المياه الإيرانية.