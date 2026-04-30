سوريا: لا حاجة لاستيراد القمح هذا العام مع تحسن الإنتاج

وأوضح عثمان، في تصريحات أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2.55 مليون طن، مشيراً إلى أن الكميات المتوفرة حالياً، بما في ذلك الإنتاج المسوّق والكميات المتعاقد عليها، تقترب من مليون طن.وقدّر عثمان الكميات المستلمة حتى الآن بنحو 1.5 مليون طن، مع توقعات بتحسّن الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد.تجهيز مراكز الاستلام فيوفي السياق، أوضح المؤسسة السورية للحبوب في دير ، أن المراكز التي جرى تجهيزها لاستقبال الأقماح تشمل الصومعة البيتونية، ومركز "10 كم"، ومركز في مدينة دير الزور، إضافة إلى مركز مدينة الميادين.وبيّن أنه تم تأهيل الصومعة البيتونية لاستقبال القمح (الدوكمة)، بطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 100 ألف طن، حيث شملت أعمال التأهيل الورش الفنية والروافع، إلى جانب المسبر الآلي والقبابين، وأعمال فنية أخرى، بهدف رفع جاهزية الصومعة إلى الحد الأقصى لاستيعاب كامل إنتاج مزارعي منطقة الجزيرة.من جانبه، أكد رئيس دائرة والوقاية في مديرية زراعة دير الزور، المهندس العبد الحميد، أن وضع محصول القمح من حيث النمو يُعد جيداً، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات تُذكر، على أن تبدأ لجان المديرية عمليات تقدير الإنتاج في منتصف شهر أيار/مايو المقبل. وفق ما نقلته الصحيفة.وأوضح أن المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 63 ألف هكتار، مع انضمام حقول منطقة الجزيرة، التي تتميز بخصوبة أراضيها واتساع رقعتها الزراعية، ما رفع نسبة تنفيذ الخطة الزراعية إلى نحو 70%، خاصة مع الموسم المطري الغزير الذي شهدته المحافظة مؤخراً.وفي السياق ذاته، قدّر مدير فرع إكثار البذار، المهندس نضال الحاج، كميات الاستلام المتوقعة بنحو 10 آلاف طن من إنتاج الحقول المتعاقد عليها مع المزارعين، مع احتساب إنتاج منطقة الجزيرة، رغم أن خطة الفرع كانت تقتصر سابقاً على .من جهته، طالب عضو في اتحاد الفلاحين، محمد العاشق، بضرورة الاستلام في مدينة البوكمال، لتخفيف الأعباء عن المزارعين، ولا سيما تكاليف النقل والجهد المبذول عند توريد المحصول.كما شدد على أهمية عدم تأخير صرف قيم الكميات الموردة، لضمان تسليم كامل الإنتاج للمؤسسات الحكومية وعدم توجهه إلى التجار المحليين، داعياً إلى إقرار سعرٍ مُجزٍ من قبل الجهات المعنية في .