أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟

وذكرت شبكة ، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن "حاملة الطائرات (USS Gerald R. Ford) برفقة ثلاث مدمرات هي (ماهان) و(وينستون تشرشل)، و(باينبريدج)، أنهت مهامهافي منطقة (CENTCOM)، وتتجه نحو ميناء في ولاية ".وأضافت أن "هذه الجولة تميزت بطول مدتها، إذ سجلت (جيرالد فورد) أطول فترة انتشار عسكري في تاريخ حاملات الطائرات الأمريكية منذ حرب "، مشيرة إلى أن "الحاملة، التي توصف بأنها (قلعة عائمة)، تحركت من أوروبا نحو البحر ، ثم إلى البحر المتوسط، حيث استخدمت لبدء العمليات العسكرية ضد ، كما دخلت مرتين إلى مياه البحر الأحمر".وأوضحت أن "وجود الحاملة (جيرالد فورد) في الشرق الأوسط تزامن مع انتشار حاملتين أخريين هما (أبراهام لينكولن) و(جورج بوش)، في أول انتشار بهذا الحجم منذ عام 2003، حيث نشرت ثلاث حاملات طائرات في المنطقة في وقت واحد، في خطوة فسرت على أنها رسالة قوية لخصوم ".ولفتت الى انه "من المتوقع أن تصل هذه المجموعة من السفن الحربية إلى السواحل الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أمضت فترة طويلة في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة"، ذاكرة ان "حاملة الطائرات (USS Gerald R. Ford) تعد الأكثر تطوراً والأعلى تكلفة في تاريخ ، إذ بلغت كلفة بنائها نحو 13 مليار دولار، وتتمتع بقدرة على حمل أكثر من 75 طائرة حربية".