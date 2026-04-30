أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟

دوليات

2026-04-30 | 09:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟
2,085 شوهد

افادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، عن استعداد أكبر وأكثر حاملات الطائرات الأمريكية تطورا لمغادرة الشرق الأوسط، فيما بينت أن الحاملات ستغادر بعد جولة وصفت بالتاريخية وغير المسبوقة شاركت خلالها في عمليات عسكرية ضد إيران لتعود إلى الولايات المتحدة.


وذكرت شبكة abc news، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن "حاملة الطائرات (USS Gerald R. Ford) برفقة ثلاث مدمرات هي (ماهان) و(وينستون تشرشل)، و(باينبريدج)، أنهت مهامها
في منطقة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وتتجه نحو ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا".

وأضافت أن "هذه الجولة تميزت بطول مدتها، إذ سجلت (جيرالد فورد) أطول فترة انتشار عسكري في تاريخ حاملات الطائرات الأمريكية منذ حرب فيتنام"، مشيرة إلى أن "الحاملة، التي توصف بأنها (قلعة عائمة)، تحركت من أوروبا نحو البحر الكاريبي، ثم إلى البحر المتوسط، حيث استخدمت لبدء العمليات العسكرية ضد إيران، كما دخلت مرتين إلى مياه البحر الأحمر".

وأوضحت أن "وجود الحاملة (جيرالد فورد) في الشرق الأوسط تزامن مع انتشار حاملتين أخريين هما (أبراهام لينكولن) و(جورج بوش)، في أول انتشار بهذا الحجم منذ عام 2003، حيث نشرت الولايات المتحدة ثلاث حاملات طائرات في المنطقة في وقت واحد، في خطوة فسرت على أنها رسالة قوية لخصوم واشنطن".

ولفتت الى انه "من المتوقع أن تصل هذه المجموعة من السفن الحربية إلى السواحل الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أمضت فترة طويلة في حماية المصا
لح الأمريكية في المنطقة"، ذاكرة ان "حاملة الطائرات (USS Gerald R. Ford) تعد الأكثر تطوراً والأعلى تكلفة في تاريخ البحرية الأمريكية، إذ بلغت كلفة بنائها نحو 13 مليار دولار، وتتمتع بقدرة على حمل أكثر من 75 طائرة حربية".
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
Play
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
عشرين
Play
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
Play
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
Play
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
Live Talk
Play
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
Play
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20

