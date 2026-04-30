لجنة ايرانية خاصة لإعادة بناء المنشآت الصناعية المتضررة بسبب الحرب

وقال أتابك في بيان: إن "لجنة خاصة شُكّلت لإعادة بناء المنشآت الصناعية،مع إجراء تقييم دقيق لحجم الخسائر".وأضاف أن "الوزارة بدأت أعمالها من الصناعات الأساسية (الصناعات الأم)، بالتنسيق مع منظمة التخطيط والميزانية والحكومة، لتحديد مبالغ التعويضات وفق أولويات المصانع؛ بهدف إعادة الإنتاج إلى مستوياته في أسرع وقت ممكن".وأشار إلى أنه "وبحسب إحصاءات الإيرانية، تضررت أكثر من 3 آلاف وحدة صناعية بسبب الحرب"، موضحًا أن "الحكومة أعدّت عدة حزم دعم ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الوحدات الصناعية والتجارية المتضررة".وشدد على أن "الحدود البرية مع باكستان وأفغانستان ودول أخرى تمثل فرصة واسعة لاستمرار التجارة، مؤكدًا أن فرض حصار بحري على دولة مثل غير قابل للتطبيق عمليًا".