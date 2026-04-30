الاطار التنسيقي يستعرض خطوات تشكيل الحكومة والمنهاج الوزاري
المزيد
سيناتور أمريكي يهاجم هيغسيث: لم تحققوا أهدافكم المزعومة في الحرب مع إيران
سيناتور أمريكي يهاجم هيغسيث: لم تحققوا أهدافكم المزعومة في الحرب مع إيران
دوليات
2026-04-30 | 14:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
297 شوهد
هاجم عضو
مجلس الشيوخ الأمريكي
جاك ريد
وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكدا أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
لم تحقق أيا من الأهداف الاستراتيجية المزعومة في الحرب مع
إيران
.
وقال السيناتور
جاك ريد
خلال جلسة الاستماع الخميس: لم تحققوا أيا من أهدافكم الاستراتيجية المزعومة في الحرب مع
إيران
، حيث لا تزال إيران تحتفظ بنسبة 40% من طائراتها المسيرة و60% من قدراتها الصاروخية".
وأضاف: "لم يتغير النظام، ولم يتوقف البرنامج النووي، كما أن الادعاء بتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية في حرب الأيام الاثني عشر كان باطلا".
وفي رده على تصريحات عضو
مجلس الشيوخ الأمريكي
جاك ريد، قال وزير الحرب الأمريكي: "كانت عمليتنا مذهلة، وقد سحقنا
الصناعات العسكرية
الإيرانية لدرجة أنها لن تتمكن من إعادة بنائها لسنوات، كما منع
ترامب
إيران من أن تصبح
كوريا
الشمالية، ولم يسمح لها بالحصول على أسلحة نووية عن طريق الابتزاز الصاروخي".
وأكد جاك ريد أن كلام وزير الحرب مجرد تلاعب بالألفاظ، قائلا: "كلامكم هذا مجرد كلام وتلاعب بالألفاظ، لا يمت للواقع بصلة".
هذا ويتواصل التصعيد بين
الولايات المتحدة
وإيران، بالتوازي مع استمرار الغارات الإسرائيلية على
جنوب لبنان
، وسط تداعيات اقتصادية متزايدة للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-30
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
