سيناتور أمريكي يهاجم هيغسيث: لم تحققوا أهدافكم المزعومة في الحرب مع إيران

وقال السيناتور خلال جلسة الاستماع الخميس: لم تحققوا أيا من أهدافكم الاستراتيجية المزعومة في الحرب مع ، حيث لا تزال إيران تحتفظ بنسبة 40% من طائراتها المسيرة و60% من قدراتها الصاروخية".وأضاف: "لم يتغير النظام، ولم يتوقف البرنامج النووي، كما أن الادعاء بتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية في حرب الأيام الاثني عشر كان باطلا".وفي رده على تصريحات عضو جاك ريد، قال وزير الحرب الأمريكي: "كانت عمليتنا مذهلة، وقد سحقنا الإيرانية لدرجة أنها لن تتمكن من إعادة بنائها لسنوات، كما منع إيران من أن تصبح الشمالية، ولم يسمح لها بالحصول على أسلحة نووية عن طريق الابتزاز الصاروخي".وأكد جاك ريد أن كلام وزير الحرب مجرد تلاعب بالألفاظ، قائلا: "كلامكم هذا مجرد كلام وتلاعب بالألفاظ، لا يمت للواقع بصلة".هذا ويتواصل التصعيد بين وإيران، بالتوازي مع استمرار الغارات الإسرائيلية على ، وسط تداعيات اقتصادية متزايدة للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.