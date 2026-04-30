ترامب: إيران لا تجني أموالا من النفط ولا أمانع مشاركة منتخبها في المونديال

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن لا تجني أموالا من النفط بسبب الحصار، فيما أعلن أنه لا يمانع بمشاركة المنتخب الإيراني في 2026.

وقال في كلمة له، " مستميتة من أجل التوصل إلى اتفاق، لا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأضاف "لا أسمي ما يجري ضد إيران حربا بل عملية عسكرية"، مردفا "العملية العسكرية ضد إيران كان ينبغي شنها منذ وقت طويل".

ولفت ترامب الى أن "إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق"، مضيفا "لا أمانع في مشاركة المنتخب الإيراني بكأس العالم ولست قلقا من ذلك".

وتابع "الاقتصاد الإيراني ينهار والحصار البحري مفروض بقوة هائلة"، كاشفا أن "إيران لا تجني أي أموال من النفط بفعل الحصار البحري ونأمل التوصل إلى حل لهذا قريبا جدا".