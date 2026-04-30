إيران تتوعد بضربات مطولة إذا استأنفت أمريكا الهجمات

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مجيد ⁠موسوي قائد القوات الجوفضائية في الإيراني قوله "إن أي هجوم أمريكي على ، حتى لو كان محدودا، سيدفع إلى شن "ضربات طويلة ومؤلمة" على المواقع الأمريكية في المنطقة.وأضاف "رأينا ما حدث لقواعدكم في المنطقة، وسنرى الشيء نفسه يحدث لسفنكم الحربية".وبعد مرور نحو شهرين على اندلاع الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، لا يزال المضيق الحيوي مغلقا، مما عطل 20 بالمئة من إمدادات النفط ‌والغاز العالمية.وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار وزيادة المخاوف من مخاطر الانزلاق إلى ركود اقتصادي.ووصلت الجهود الرامية إلى حل الصراع إلى طريق مسدود، فمع سريان وقف إطلاق النار منذ الثامن من أبريل تواصل طهران إبقاء المضيق في حكم المغلق ردا على الحصار الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي لإيران.