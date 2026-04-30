ترامب يعلن عن "شرطه الوحيد" لإنهاء الحرب على إيران

وقال إن " وجهت ضربة قاصمة للجيش الإيراني وقيادته"، لكن أكد أن "الصراع لن ينتهي إلا بمنع نهائيا من امتلاك سلاح نووي".وتابع: "انتصرنا بالفعل، لكنني أريد أن يكون النصر أكبر. دمرنا أسطولهم البحري وقواتهم الجوية وكل شيء لديهم. إذا نظرتم إلى معداتهم المضادة للطائرات ومعدات الرادار وقيادتهم، تم تدمير قيادتهم. دمرنا كل شيء".ووصف ترامب بأنها "منهكة بشدة عسكريا واقتصاديا"، قائلا إن "الضمانات القوية ضد برنامجها النووي هي وحدها الكفيلة بتحقيق نتيجة دائمة".كما قال الرئيس الأميركي إن قدرات إيران على التعافي من الأضرار التي لحقت بها "تضاءلت بشدة"، وأضاف: "إذا انسحبنا الآن فسيستغرق الأمر منهم 20 عاما لإعادة البناء، إن استطاعوا ذلك أصلا".ومع ذلك، قال ترامب إن المكاسب العسكرية وحدها غير كافية، موضحا: "يجب أن نضمن عدم امتلاكهم سلاحا نوويا أبدا".وأعرب عن اعتقاده أن "إيران ستستخدم سلاحا نوويا إذا حصلت عليه"، قائلا: "أنا أتعامل مع هؤلاء وأعرفهم جيدا. سيستخدمون سلاحهم النووي، ولن نمنحهم فرصة لذلك".