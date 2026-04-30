الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نقطة انتهى
من
10:30 PM
الى
11:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562907-639131836602328045.jpg
واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"
دوليات
2026-04-30 | 18:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
38 شوهد
وجهت
الولايات المتحدة الأمريكية
رسالة إلى
لبنان
، دعت فيها إلى "بدء حوار مباشر مع إسرائيل"، يشمل اجتماعا بين
الرئيس اللبناني
جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
وجاء في الرسالة، التي نشرتها السفارة الأميركية في
بيروت
، أن "
لبنان
يقف اليوم على مفترق طرق"، معتبرة أن "أمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة وطنه ورسم مستقبله كدولة ذات سيادة واستقلال حقيقيين".
وتابعت السفارة: "الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهما متجاورتان ما كان ينبغي لهما أن تكونا في حالة حرب، يمكن أن يشكل بداية نهضة وطنية"، وفق الرسالة.
وأضافت: "أتاح وقف إطلاق النار الممدد، الذي تم بناء على طلب شخصي من الرئيس (الأميركي دونالد)
ترامب
، للبنان المساحة والفرصة لعرض جميع مطالبه المشروعة على طاولة المفاوضات، مع إيلاء حكومة
الولايات المتحدة
الاهتمام الكامل لها".
وقالت الرسالة إن "اجتماعا مباشرا بين الرئيس عون ورئيس الوزراء نتنياهو، بتيسير من الرئيس ترامب، سيتيح للبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية وتأمين الحدود والدعم الإنساني وإعادة الإعمار، واستعادة سلطة
الدولة اللبنانية
الكاملة على كل شبر من أراضيها، بضمانة من الولايات المتحدة".
وتابعت: "هذه هي لحظة لبنان ليقرر مصيره، وهو مصير يخص جميع أبنائه، والولايات المتحدة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب لبنان وهو يغتنم هذه الفرصة بثقة وحكمة. لقد ولى زمن التردد".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ منذ 17 نيسان، عقب مباحثات مباشرة بين
إسرائيل
ولبنان هي الأولى منذ عقود، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات في
جنوب لبنان
، حيث طلب المتحدث باسمه الخميس إخلاء أكثر من 20 قرية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
طهران تنفي التفاوض المباشر مع واشنطن وتصف المطالب الأمريكية بـ "غير المنطقية"
06:00 | 2026-03-30
نتنياهو يوافق على اجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان
12:02 | 2026-04-09
"رسائلنا عبر الوسيط الباكستاني فقط".. طهران تنفي التفاوض المباشر مع واشنطن
04:24 | 2026-04-25
كشف شرط بيروت للمفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"
07:07 | 2026-04-12
واشنطن
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
الدولة اللبنانية
بنيامين نتنياهو
الرئيس اللبناني
رئيس الوزراء
جنوب لبنان
اللبنانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أيار المقبل يختلف عما يشهده العراقيون في السنوات السابقة
محليات
30.65%
03:11 | 2026-04-29
أيار المقبل يختلف عما يشهده العراقيون في السنوات السابقة
03:11 | 2026-04-29
في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار
محليات
28.33%
11:38 | 2026-04-29
في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار
11:38 | 2026-04-29
بعد الارتفاع.. انخفاض في أسعار الدولار بالاسواق العراقية
اقتصاد
20.9%
03:52 | 2026-04-29
بعد الارتفاع.. انخفاض في أسعار الدولار بالاسواق العراقية
03:52 | 2026-04-29
الزراعة تعلن عن وفرة بانتاج الطماطم
محليات
20.12%
02:55 | 2026-04-29
الزراعة تعلن عن وفرة بانتاج الطماطم
02:55 | 2026-04-29
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-30
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
اخترنا لك
ترامب يعلن عن "شرطه الوحيد" لإنهاء الحرب على إيران
17:38 | 2026-04-30
تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران
16:10 | 2026-04-30
الإمارات تعلن حظر سفر مواطنيها إلى ثلاث دول بينها العراق
15:51 | 2026-04-30
إيران تتوعد بضربات مطولة إذا استأنفت أمريكا الهجمات
15:48 | 2026-04-30
ترامب: إيران لا تجني أموالا من النفط ولا أمانع مشاركة منتخبها في المونديال
15:25 | 2026-04-30
الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران
15:06 | 2026-04-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.