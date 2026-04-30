واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"

وجاء في الرسالة، التي نشرتها السفارة الأميركية في ، أن " يقف اليوم على مفترق طرق"، معتبرة أن "أمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة وطنه ورسم مستقبله كدولة ذات سيادة واستقلال حقيقيين".

وتابعت السفارة: "الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهما متجاورتان ما كان ينبغي لهما أن تكونا في حالة حرب، يمكن أن يشكل بداية نهضة وطنية"، وفق الرسالة.



وأضافت: "أتاح وقف إطلاق النار الممدد، الذي تم بناء على طلب شخصي من الرئيس (الأميركي دونالد) ، للبنان المساحة والفرصة لعرض جميع مطالبه المشروعة على طاولة المفاوضات، مع إيلاء حكومة الاهتمام الكامل لها".



وقالت الرسالة إن "اجتماعا مباشرا بين الرئيس عون ورئيس الوزراء نتنياهو، بتيسير من الرئيس ترامب، سيتيح للبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية وتأمين الحدود والدعم الإنساني وإعادة الإعمار، واستعادة سلطة الكاملة على كل شبر من أراضيها، بضمانة من الولايات المتحدة".



وتابعت: "هذه هي لحظة لبنان ليقرر مصيره، وهو مصير يخص جميع أبنائه، والولايات المتحدة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب لبنان وهو يغتنم هذه الفرصة بثقة وحكمة. لقد ولى زمن التردد".



ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ منذ 17 نيسان، عقب مباحثات مباشرة بين ولبنان هي الأولى منذ عقود، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات في ، حيث طلب المتحدث باسمه الخميس إخلاء أكثر من 20 قرية.