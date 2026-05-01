فيديو جديد ينشر لاول مرة من حفل عشاء ترامب

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته أكثر من خمس دقائق، تحركات المسلح المشتبه به قبل الهجوم، بالإضافة إلى تصرف كلب بوليسي قبل لحظات قليلة من انطلاق الهجوم.وجاء ذلك في تدوينة نشرتها المدعية العامة على صفحتها بمنصة "إكس"، علقت فيها قائلة: "اليوم ننشر مقطع فيديو سبق تقديمه إلى محكمة المقاطعة الأمريكية، يظهر كول ألين وهو يطلق النار على ضابط من جهاز خلال محاولته اغتيال الرئيس في حفل عشاء مراسلي . ولا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان نتيجة نيران صديقة".وأضافت: "يُظهر الفيديو أيضا ألين وهو يتفقد المنطقة في فندق هيلتون في اليوم السابق للهجوم. وسيواصل مكتبي، بالتعاون مع (FBI)، هذا التحقيق الموسع لتقديم كول ألين إلى العدالة".من هو المسلح المشتبه به؟وتم التعرف على المشتبه به الذي تم اعتقاله في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ويدعى كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عاما من ، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.وبحسب السجلات العامة، فإن المسلح المشتبه به كان يعمل مدرسا ومطورا لألعاب الفيديو من جنوب كاليفورنيا.وأفاد مصدران مطلعان للشبكة بأن سلطات إنفاذ القانون حددت هوية ألين، المقيم في تورانس بمدينة لوس أنجلوس، باعتباره الرجل المسلح الذي تم القبض عليه بالقرب من مكان حيث كان الرئيس ومسؤولون آخرون مجتمعين.ويصفه ملف تعريف على موقع "لينكدإن"، يحمل اسمه وصورته، بأنه مدرس بدوام جزئي في شركة C2 Education، وهي شركة متخصصة في التحضير للاختبارات والدروس الخصوصية. وقد منحت الشركة ألين لقب "مدرس الشهر" في 2024، وفقا لمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.وبحسب ملفه الشخصي، تخرج ألين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا Caltech عام 2017 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وحصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا - دومينغيز هيلز العام الماضي. وأثناء دراسته في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ظهر في تقرير إخباري محلي عام 2017 لتطويره نموذجا أوليا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة.ووفقا لسجلات الفيدرالية الأمريكية، تبرع ألين بمبلغ 25 دولارا لحملة الرئاسية في أكتوبر 2024.ووصف ألين نفسه بأنه مطور ألعاب فيديو على حسابه في "لينكدإن"، ويبدو أنه نشر لعبة مستقلة بعنوان "بوردوم" للبيع على منصة "ستيم" للألعاب مقابل 1.99 دولارا. وسجل علامة تجارية لاسم اللعبة عام 2018، وفقا لسجلات العلامات التجارية الفيدرالية.وكتب ألين على حسابه في" لينكدإن" أنه يعمل حاليا على تطوير لعبة ثانية، تحمل اسما مبدئيا هو "القانون الأول".