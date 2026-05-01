إيران ترد على رسالة 6 دول عربية: يجب محاسبتها

وقال ، ممثل الدائم لدى ، ردا على رسالة وجهتها 6 دول عربية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدا أن هذه الدول شاركت في "العدوان" على إيران عبر توفير قواعد عسكرية على أراضيها انطلقت منها ضربات جوية ضد .وأضاف إيرواني أن إيران مارست "حقها المشروع في " المنصوص عليه في الأمم المتحدة كرد فعل على العدوان، مشددا على أن طهران لم تكن البادئة بالنزاع أو الحرب.كما شدد على مسؤولية هذه الدول التي سمحت باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية أو أراضيها لشن هجمات على إيران، مطالبًا بمحاسبتها.وكانت الإمارات، ، ، ، قطر، والأردن وجهت رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجدد فيها إدانتها بأشد العبارات لـ"الاعتداءات الإيرانية السافرة" سواء مباشرة أو عبر وكلائها وفصائلها المسلحة في المنطقة، خاصة الهجمات المنطلقة من ضد دول المنطقة ومنشآتها.وأكدت الدول أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لقرار 2817 (2026) الذي يطالب إيران بوقف أي تهديد أو اعتداء فورا، بما في ذلك استخدام الوكلاء.