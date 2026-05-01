صحيفة الاخبار: ترتيبات زيارة عون إلى واشنطن مجمدة

وقالت المصادر إن هناك خشية لبنانية من أن تنتهي الزيارة بلقاء صوري مع رئيس حكومة العدو دون تحقيق مكاسب في ملفي وقف إطلاق النار والانسحاب.وأبلغ الجانب الأمريكي بعدم وجود ضمانات بوقف شامل لإطلاق النار قبل الزيارة، مؤكدا أن ملف الانسحاب سيكون بندا في المفاوضات وليس خطوة مسبقة.وفي المقابل، سربت مصادر إسرائيلية أن الإسرائيلي نتنياهو ليس واثقا من سفره إلى بسبب عدم توفر لقاء مع عون، مشيرة إلى أن نتنياهو يسعى للحصول على إذن أمريكي لشن عمليات عسكرية واسعة في ، ويرفض تقييد حرية حركة جيشه.ووسط هذا الجمود، كشف مسؤول عسكري لبناني رفيع، في تصريحات، أن الجيش ليس مستعدا لمواجهة الناس تحت أي ظرف، مؤكدا تمسكه برؤية تقوم على "جيش قادر" لتأمين السيادة والأمن، داعيا إلى مواجهة التحريض الطائفي وحماية السلم .