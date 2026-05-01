عراقجي يرد على البنتاغون: حرب نتنياهو كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار

وهاجم عراقجي البنتاغون متهما إياه بالكذب بشأن تكاليف الحرب، مؤكدا أن "مقامرة نتنياهو" كلفت 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، أي أربعة أضعاف المبلغ الذي أعلنته رسميا.وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن "التكاليف غير المباشرة لدافعي الأمريكيين أكبر بكثير"، مشيرا إلى أن الحصة الشهرية لكل أسرة أمريكية بلغت 500 دولار وهي في ازدياد سريع. وختم قائلا: " أولا تعني دائما آخرا".ويأتي هجوم عراقجي وسط هدنة هشة بين واشنطن وطهران، مع تصعيد متبادل حول والقدرات الصاروخية الإيرانية، بينما تواجه إسرائيل انتقادات داخلية لعملياتها في .