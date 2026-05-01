الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً

دوليات

2026-05-01 | 05:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً
339 شوهد

السومرية نيوز- دولي
دعا خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في الإمارات، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين.

وقال المرر في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخراً في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز".
وأضاف: "إن القرارات الصادرة مؤخراً عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجدداً موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحاً، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي".
وأكد على أن "السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية"، مشيراً إلى أنه إذا سُمِح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم".
واستعرض المرر أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات إرهابية وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817.
وقال المرر: "في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية".
وأكد أنه نظراً للأهمية الحيوية لهذا المضيق؛ فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالمياً وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي.
وقال: "ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام"، مشددا على أن دولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
وقبيل انعقاد المناقشة، شارك المرر في لقاء مع الصحافة ترأسه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث وجّهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة أن تضع إيران حداً فورياً لإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحاً، والحفاظ على حرية المرور العابر فيه دون قيود، وفقاً للقانون الدولي.
وأكدت الدول المشاركة على أن إغلاق إيران للمضيق واستمرار هجماتها يشكّلان تهديداً للأمن الدولي ولحقوق وحرية الملاحة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على المستوى العالمي.
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
العراق في دقيقة 30-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-30
Play
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-30
Live Talk
Play
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
Play
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
Play
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-30
عشرين
Play
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
Play
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
اخترنا لك
انفجار في منطقة السيدة زينب بدمشق
07:52 | 2026-05-01
أزمة نفسية تضرب الجيش الإسرائيلي
07:27 | 2026-05-01
أعمال شغب بعد مقتل طفلة
07:19 | 2026-05-01
عراقجي يرد على البنتاغون: حرب نتنياهو كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار
05:53 | 2026-05-01
أزمة وقود الطائرات تشعل تهديدا وجوديا لشركات الطيران الأمريكية
04:53 | 2026-05-01
صحيفة الاخبار: ترتيبات زيارة عون إلى واشنطن مجمدة
04:44 | 2026-05-01

