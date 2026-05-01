امريكا.. مقتل شخصين خلال سطو مسلح على بنك

وذكرت قناة " 56" نقلا عن الشرطة، بأن لصا أطلق النار وقتل موظفين اثنين داخل بنك في بيريا بولاية في 30 أبريل وتمكن من الفرار، وتجري عملية بحث عنه.وطلبت السلطات من المدنيين تجنب المنطقة حتى إشعار آخر، حيث تجري عملية بحث مكثفة عنه.