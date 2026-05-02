ترامب: هذا لا يعجب ميلانيا

وكشف أن السيدة الأولى ميلانيا تكره رقصته الشهيرة في نهاية تجمعاته الانتخابية. حيث قال مازحا يوم الجمعة أمام جمهور في فلوريدا: "تتوسلني دائما: عزيزي لا ترقص، هذا لا يليق برئيس!".ويختتم ترامب عادة تجمعاته الانتخابية بالرقص على أغنية "Y.M.C.A." لفرقة فيليدج ، وهي أغنية قال إنها "تعرف أحيانا بالنشيد الوطني للمثليين".وعلى الرغم من استياء زوجته، لم يبد أي نية للتخلي عن هذا التقليد. وقال ترامب للحضور، مستذكرا رده على اعتراضات ميلانيا: "قلت: قد لا يكون هذا لائقا برئيس، لكنني متقدم بعشرين نقطة في استطلاعات الرأي".واختتم خطابه الذي استمر لأكثر من 90 دقيقة بالرقص مرة أخرى على أنغام الأغنية.