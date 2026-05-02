موقف ترامب النهائي من مشاركة ايران في المونديال

وقال للصحفيين ردا على سؤال حول تصريحات رئيس (فيفا) بهذا الشأن: "إذا قال إنفانتينو ذلك، فأنا لا أمانع"، مضيفا: "أعتقد أنه يجب أن نتركهم يلعبون".وتأتي هذه التصريحات بعد أن جدد إنفانتينو تأكيده، خلال كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر الخميس الماضي، أن ستخوض مبارياتها على الأراضي الأمريكية في مونديال 2026، قائلا بوضوح: "دعوني أبدأ من البداية، مؤكدا فورا وبشكل جلي أن إيران ستشارك بالطبع في 2026، وبالطبع ستلعب في ".وجاء تصريح ترامب ليضع حدا للجدل الواسع الذي أثير حول مصير إيران في البطولة العالمية، خاصة بعد أن دعا أحد كبار ممثلي سابقا إلى استبعاد المنتخب الإيراني واستبداله بنظيره الإيطالي الذي فشل في التأهل لنهائيات المونديال للمرة الثالثة على التوالي.يذكر أن المنتخب الإيراني تأهل رسميا للبطولة كأحد المنتخبات الممثلة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن المقرر أن يستهل في دور المجموعات بمواجهة منتخبات وبلجيكا في لوس أنجلوس، ثم مصر في سياتل، في نسخة المونديال التي تنطلق في 11 حزيران وتختتم في 19 تموز 2026.