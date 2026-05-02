ترامب يحدد موعد الهجوم على كوبا

وقال في ألقاه أمام نادي بالم بيتشيز غير الربحي: "كوبا لديها مشاكل. في طريق العودة من ، ستكون لدينا واحدة من أكبر حاملات الطائرات، ربما حاملة الطائرات يو أبراهام - الأكبر في العالم - وسنأتي بها، لترسو على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون "شكرا جزيلا. نستسلم لكم".ويرى صحفيون حضروا اللقاء أن ملامح ترامب كانت تنم عن السخرية، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان تصريحه جادا أو مزاحا.وتقوم بحملة مستمرة منذ أشهر للضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية. وقد هدد ترامب كثيرا بأن قد تقوم بعمل عسكري ضد الجزيرة لتحقيق ما يريد.وأعلن أن ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين ، وذلك ضمن مساعي إدارته لإجبار النظام الحاكم على التخلي عن السلطة.وقال البيت الأبيض في مذكرة معلومات إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يفرض "عقوبات جديدة على الكيانات أو الأشخاص أو الجهات التابعة التي تدعم الجهاز الأمني للنظام الكوبي، أو تتواطأ في فساد حكومي أو في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ". ولم تحدد المذكرة أسماء الجهات المستهدفة التي شملتها العقوبات.وعانت كوبا من انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي خلال الأسابيع الأخيرة، مع انقطاع شحنات النفط الخام والوقود نتيجة الحصار. وفي نهاية مارس نجحت في إيصال ناقلة محملة بالنفط إلى الجزيرة لتخفيف آثار الحصار الأمريكي.