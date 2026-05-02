8 شهداء بغارات على لبنان وإنذار بإخلاء 9 بلدات بالجنوب

واستشهدت امرأة وأصيب 7 بينهم 3 نساء، جراء غارة على بلدة عين بعال في قضاء صور.كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، بينهم حسين علي أحمد رئيس بلدية شوكين، جراء غارات على قضاء النبطية.وأدَّت الغارات على بلدة شوكين إلى تدمير عدد من المباني السكنية، كما ألحقت إحدى الغارات أضرارا هائلة بحي سكني كامل.واستشهد 3 أشخاص إثر غارة استهدفت منزلا في بلدة اللويزة، وشخصان آخران جراء غارة استهدفت سيارة على طريق كفردجال – النبطية.وذكرت الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على بلدات زوطر الشرقية وبرج قلاويه ومجدل زون جنوبي .كما أفادت الجزيرة بتنفيذ غارة من مسيّرة إسرائيلية على طريق بلدة كفردجال جنوبي لبنان.وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح في قضاء .وفي القضاء ذاته، استهدف قصف مدفعي أطراف بلدات فرون والغندورية ووادي السلوقي.وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 9 بلدات في بإخلاء منازلهم، تمهيدا لاستهداف مواقع لحزب الله فيها.هجماتوأمس الجمعة، قال حزب الله في بيانات إنه شن 10 هجمات على أهداف إسرائيلية في جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن الهجمات شملت استهداف 7 تجمعات لجنود وآلية عسكرية في بلدة البياضة، وآلية في بلدة الطيبة، ودبابة ميركافا في بلدة رشاف.وأقر الجيش الإسرائيلي في بيان بإصابة عسكريَّين جنوبي لبنان إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة نفذه حزب الله.وخلال الأسابيع الماضية، أصبحت المسيّرات التي يطلقها حزب الله على الجنود الإسرائيليين المتوغلين في جنوب لبنان مصدر قلق لتل أبيب، وعدَّها تهديدا رئيسيا، ودعا الجيش إلى التصدي لها.