الجيش الاسرائيلي يتوغل مجددا في ريف درعا الغربي بسوريا

ووفقا للمصادر فقد تقدمت القوات الإسرائيلية حتى منطقة "سيل " قبل أن تغير مسارها وتنحرف نحو بداية الطريق عائدة في وقت لاحق باتجاه الجولان السوري عبر بوابة تل أبو الغيثار.وتشير المصادر إلى أن إحدى آليات الدورية وخلال تحركها في المنطقة عمدت إلى إطلاق رشقات نارية باتجاه الوادي من ثقيل من نوع "دوشكا" كان متمركزا على مقدمتها كنوع من ترهيب الأهالي.وكانت مصادرنا قد رصدت يوم أمس الجمعة قيام القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجولان السوري باستهداف الأراضي السورية في ريف القنيطرة حيث يعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف الشريط الحدودي .وبحسب مصادرنا فقد سقطت يوم أمس 5 قذائف مدفعية إسرائيلية في محيط "سد منطرة" الاستراتيجي وتركز الاستهداف بشكل مباشر في المنطقة الواقعة غربي السد دون ورود معلومات عن ارتقاء ضحايا في صفوف المدنيين فيما اقتصرت الأضرار على بعض الحرائق التي اشتعلت في الأراضي الزراعية المحيطة.