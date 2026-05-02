واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"
عبر قرارات ترامب.. الولايات المتحدة تعتزم معاقبة أوروبا
دوليات
2026-05-02 | 07:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
30 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أفاد موقع "بوليتيكو" بأن تصرفات
واشنطن
خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد عزمها
عدم التعاون
وإدانة ومعاقبة
الدول الأوروبية
مع تحول التركيز من الأزمة الأوكرانية إلى الحرب ضد
إيران
.
وكتبت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
حول اهتمامه بشكل كبير من النزاع الدائر في أوكرانيا إلى العملية العسكرية ضد
إيران
. وفي الوقت نفسه، فإن استياء الرئيس الأمريكي من
الدول الأوروبية
الأعضاء في حلف "
الناتو
" بسبب عدم دعمها للحرب ضد إيران "يدفعها إلى تقليل اعتمادها على
واشنطن
بسرعة".
وترى "بوليتيكو" أن انتقاد الرئيس الأمريكي للمستشار الألماني فروسي
فلاديمير بوتين
في 29 أبريل، تشير إلى أنه "أكثر اهتماما في الوقت الراهن بإدانة أوروبا، وربما حتى معاقبتها، من التعاون معها".
ووفقاً للصحيفة فإنه "في أي وقت آخر، كان من الممكن أن تؤدي كل من هذه الأحداث إلى اجتماعات أزمة في العواصم الأوروبية"، ولكن هناك شعور عام هو أن كل شيء قد تدمر، "وقد بدأ بعض القادة [الأوروبيين] في التكيف" مع الوضع الحالي للعلاقات مع
الولايات المتحدة
.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في 29 أبريل نقلا عن مصادر داخل
الإدارة الأمريكية
، أن المسؤولين الأمريكيين لا يتذكرون آخر مرة طرح فيها موضوع المفاوضات الأوكرانية في
البيت الأبيض
، إذ يركز المفاوضون الأمريكيون بشكل أساسي على إيران. وفي اليوم نفسه، صرّح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تخفض عدد قواتها العسكرية المتمركزة في
ألمانيا
، دون توضيح أسباب اتخاذ الإدارة لمثل هذه الخطوة.
