عبر قرارات ترامب.. الولايات المتحدة تعتزم معاقبة أوروبا

وكتبت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي حول اهتمامه بشكل كبير من النزاع الدائر في أوكرانيا إلى العملية العسكرية ضد . وفي الوقت نفسه، فإن استياء الرئيس الأمريكي من الأعضاء في حلف " " بسبب عدم دعمها للحرب ضد إيران "يدفعها إلى تقليل اعتمادها على بسرعة".وترى "بوليتيكو" أن انتقاد الرئيس الأمريكي للمستشار الألماني فروسي في 29 أبريل، تشير إلى أنه "أكثر اهتماما في الوقت الراهن بإدانة أوروبا، وربما حتى معاقبتها، من التعاون معها".ووفقاً للصحيفة فإنه "في أي وقت آخر، كان من الممكن أن تؤدي كل من هذه الأحداث إلى اجتماعات أزمة في العواصم الأوروبية"، ولكن هناك شعور عام هو أن كل شيء قد تدمر، "وقد بدأ بعض القادة [الأوروبيين] في التكيف" مع الوضع الحالي للعلاقات مع .وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في 29 أبريل نقلا عن مصادر داخل ، أن المسؤولين الأمريكيين لا يتذكرون آخر مرة طرح فيها موضوع المفاوضات الأوكرانية في ، إذ يركز المفاوضون الأمريكيون بشكل أساسي على إيران. وفي اليوم نفسه، صرّح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تخفض عدد قواتها العسكرية المتمركزة في ، دون توضيح أسباب اتخاذ الإدارة لمثل هذه الخطوة.